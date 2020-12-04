Путин объявил масштабную вакцинацию от коронавируса. В Москве уже открылась запись на процедуру

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова пояснила, что в первую очередь вакцинируются основные группы риска. ”Обращаю внимание, что получить прививку смогут не только врачи и педагоги. Санитар в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше”, — уточнила она.

Отмечается, что москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. После того как учреждения получат новые партии вакцин, список категорий расширят.

Ранее стал известен порядок вакцинации

Прививку могут получить только те, кто прикреплен к столичным поликлиникам. Пункты на их базе будут работать с 8 утра до 8 вечера. На прививку необходимо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности.

Весь процесс займет около часа. Перед прививкой пациенту проведут 10-минутный осмотр, после чего для него будет разморожена вакцина, что займет около 15 минут. После прививки медики еще 30 минут будут наблюдать за самочувствием человека.

Путин объявил масштабную вакцинацию ”Спутником V” со следующей недели

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать ”если не массовую, то масштабную вакцинацию” препаратом ”Спутник V”.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте массовой вакцинации от COVID-19. Отмечалось, что прививочные пункты заработают уже 5 декабря.

Препарат ”Спутник V” первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре им. Гамалеи, его клинические испытания прошли в июне и июле.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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