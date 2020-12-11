Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным

"Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов. Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования", — сказал Путин на встрече с СПЧ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
На вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе, можно ли открыть уголовное дело в России, Путин ответил отрицательно.
"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", — сказал президент.
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