Путин объяснил нежелание поздравлять Байдена с победой на выборах

”Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений”, — объяснил Путин. Российский лидер считает, что ”чисто формальные вещи” нужно делать в соответствии со сложившейся практикой и исходя из юридической стороны дела.

При этом он отметил, что Россия с уважением относится к действующему президенту США Дональду Трампу и Джо Байдену и будет работать с любым лидером, которого выберет американский народ. Но необходимо, чтобы одна из сторон признала победу другой, либо победителя определили окончательные итоги выборов.

У избирательной системы США имеются проблемы, но решать их должен американский народ, добавил Путин.

Выборы президента США завершились 3 ноября, но окончательные итоги голосования еще не подведены. Трамп и Байден отказываются признать поражение, каждый из них называет себя победителем.