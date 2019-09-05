Путин: обмен заключенными с Украиной будет масштабным

"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме и отвечая на вопрос модератора, когда состоится этот обмен.

По словам президента, обмен будет "достаточно крупным и масштабным" и сыграет позитивную роль в налаживании двухсторонних отношений.

"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет — будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил", — сказал Путин, подчеркнул, что в ближайшей перспективе развитие ситуации в значительной степени зависит от украинского руководства.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук, участвующий в переговорах России и Украины по вопросу обмена и прибывший на форум во Владивосток, заявил, что хотел бы в четверг встретиться с президентом РФ.

"Я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решения в отношении этих конкретных людей", — сказал Путин.