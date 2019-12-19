Путин об отсутствии лидеров стран бывшего СССР на параде 9 мая: если кто-то не приедет— это будет их ошибкой

Журналистка спросила про празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. Путин предложил лидерам стран СНГ и бывшего СССР приехать на празднование в Москву и провести совместные мероприятия. ”Не жалеете, что в сводной колонне победителей не будет представителей всех советских республик, в том числе Украины и Грузии?”, — спросила она.

Путин ответил, что это их выбор. "Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей межгосударственных отношений, это будет их ошибкой. Они не проявляют уважения к людям, которые отдали жизнь за независимость их собственной родины. Это в документах нацистской Германии прописано: часть славянского населения — на работы, остальных — за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении русского и украинского этноса. Тем, кто считает, что надо было сдать Ленинград, хочется сказать: ”Вы придурки? Вас бы никого не было”