Путин — о ЧП под Северодвинском: "Никакой угрозы нет". Но жителям нельзя приближаться к побережью

"Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов — военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", — заверил российский лидер.

Путин добавил, что "люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию". "Все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации", — заключил он. Между тем еще 12 августа на церемонии прощания с погибшими первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал указ Путина о награждении восьми сотрудников Саровского ядерного центра орденами Мужества, пятерых — посмертно. Об этом сообщала администрация Сарова. На сайте Кремля за август такой указ не появлялся.

Тем временем стало известно, что 13 августа остановили передачу данных еще две станции мониторинга уровня радиации. Как сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, 13 августа перестала поступать информация от станций в чукотском городе Билибино и алтайском село Залесово.