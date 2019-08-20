20.08.2019, 12:30

Путин — о ЧП под Северодвинском: "Никакой угрозы нет". Но жителям нельзя приближаться к побережью

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NEWSru.com
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. Об этом он сообщил в преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос французской журналистки о якобы существующей опасности радиоактивного заражения. Его слова приводит ТАСС.

"Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов — военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", — заверил российский лидер.

Путин добавил, что "люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию". "Все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации", — заключил он. Между тем еще 12 августа на церемонии прощания с погибшими первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал указ Путина о награждении восьми сотрудников Саровского ядерного центра орденами Мужества, пятерых — посмертно. Об этом сообщала администрация Сарова. На сайте Кремля за август такой указ не появлялся.

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Тем временем стало известно, что 13 августа остановили передачу данных еще две станции мониторинга уровня радиации. Как сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, 13 августа перестала поступать информация от станций в чукотском городе Билибино и алтайском село Залесово.

Ранее Зербо сообщил, что мониторинговые станции в Дубне и Кирове прекратили передачу данных через два дня после ЧП под Северодвинском. По словам секретаря Организации ДВЗЯИ, со станциями связались сразу после сбоя, однако российские чиновники объяснили его "проблемами с сетью и связью".

Все четыре станции измеряют количество радиоактивных частиц в воздухе. Еще одна такая станция находится в Уссурийске, она работает без перебоев. По словам секретаря, эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы как можно скорее возобновить работу станций. Когда именно станции возобновят передачу данных, пока не известно. Представители посольства РФ в Вашингтоне переадресовали вопросы о станциях российским властям.

"Это станции спецконтроля Министерства обороны. Мы комментарии не даем", — заявили РБК в пресс-службе Росгидромета. В НПО "Тайфун", которое занимается в том числе радиационным мониторингом, также посоветовали обратиться в Минобороны.

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