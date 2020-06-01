Путин не хочет тянуть со своим обнулением и готовится назначить голосование на июль

По словам одного из собеседников газеты, в Кремле рассчитывают на "мобилизационный эффект" от парада, "воодушевление и позитив". Предположительно Путин может объявить дату голосования уже сегодня. К 1 июня он поручал правительству представить общенациональный план выходаиз экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

О том, что голосование по поправкам в Конституцию, главная из которых обнуляет президентский срок Путина, не за горами, говорит и тот факт, что 30 мая впервые после длительного времени возобновила работу группа по подготовке поправок. Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева уточняла, что на заседании планируется обсудить работу по популяризации поправок и повышению осведомленности населения о них. В разговоре с РИА "Новости" она отметила, что не считает необходимым затягивать процесс определения дня голосования.

Путин "явно не хочет ждать даже до осени с оформлением бессрочного правления - опасаясь участившихся признаков эрозии прежней дружной и массовой поддержки", пишет в своей колонке для "Новой газеты" депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, указывая на экстренно принимаемые меры "для получения нужного властям результата, вдобавок к прежним".

Так, на прошлой неделе ЦИК на закрытом совещании утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования в условиях эпидемии. Из документа следует, что оно может продлиться несколько дней во избежание массового скопления людей на участках. Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить десятиминутную санитарную обработку поверхностей. Предусмотрено и много других противовирусных мер, из чего следует, что сохраняется опасность заражения. "Так почему не отложить его, как минимум, до того времени, как станет безопасно? Или жить по нынешнему Основному закону уже никак невозможно - конституционное поле горит под ногами?" - рассуждает Вишневский.

Кроме того, ЦИК, по данным "Коммерсанта", намерен упростить порядок голосования: в частности, выдавать бюллетени просто под подпись - без внесения паспортных данных избирателей в список участников голосования. А также проводить надомное и досрочное голосование без уважительной причины.