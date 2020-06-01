Путин не хочет тянуть со своим обнулением и готовится назначить голосование на июль

Первая версия документа предусматривала, что для надомного или досрочного голосования требуется уважительная причина - отпуск, проблемы со здоровьем, уход за ребенком и т.д. При этом участковая комиссия могла отказать заявителю, если бы сочла его причину недостаточно уважительной. Теперь этих ограничений нет.
Зато по новому порядку территориальные комиссии смогут организовывать голосование на придомовых территориях, территориях общего пользования (по Градостроительному кодексу, это улицы, набережные, скверы, бульвары) и "в иных местах".
"Понятно, что все это еще больше облегчает фальсификацию воли граждан, проявленной во время "общероссийского голосования" - и понятно, что именно с этой целью указанные меры и принимаются", - пишет Вишневский. По мнению сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца, ситуация усугубится тем, что на участках все будут в масках, а паспорта избирателей члены комиссии будут видеть, не беря их в руки.
"Даже если допустить, что избиратель, подвергая риску свое здоровье, согласится спустить маску, чтобы член комиссии смог сличить его внешность с фотографией в паспорте, остальные члены комиссии и наблюдатели, находясь на значительном расстоянии, не смогут удостовериться, что гражданин получает бюллетень за себя", - опасается эксперт.
Что касается выдачи бюллетеня только по подписи, то в случае дальнейших разбирательств проверять можно будет лишь подпись, а не корректность паспортных данных, добавил Мельконьянц. Руководитель "Группы 32", специализирующейся на анализе электоральных процедур, Роман Коломойцев считает, что изменения порядка голосования служат для "увеличения количества проголосовавших любой ценой, в том числе и ценой верификации выборов".
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