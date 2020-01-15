15.01.2020, 11:15

Путин не будет участвовать в следующих президентских выборах? Главное из послания Федеральному собранию

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Владимир Путин
Владимир ПутинФото: скриншот трансляции

Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин обращается к российскому парламенту. Это уже 16-е обращение для него в качестве главы страны.

Свою речь Путин начал с воспитания подрастающего поколения и вопросов демографии. Главной демографической проблемой он назвал то, что семьи создают малочисленные поколения 90-х годов, а главной угрозой — низкие доходы граждан. Путин покритиковал губернаторов за плохую работу в расширении мест в детских садах и призвал увеличить пособия на ребенка.

Также Путин пообещал продлить программу материнского капитала, как минимум до 31 декабря 2026 года, выплачивать капитал уже за первого ребенка, а также увеличить его на 150 000 рублей (около 2200 евро).

Далее Путин перешел к вопросам обучения школы, пообещал поднять зарплаты классным руководителям на 5000 рублей (около 70 евро) из федерального бюджета, потребовал обеспечить детей горячим питанием.

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Следующими вопросами стали вопросы высшего образования и здравоохранения. В том числе предложил изменить подход к зачислению в медицинские вузы в сторону целевого обучения.

Бизнес и наука также не остались в стороне.

На исходе первого часа обращения Путин начал говорить о вопросе конституции. О том, что конституция РФ была принята более 25 лет назад в условиях вооруженного противостояния в России и войны в Чечне. Однако менять её, по словам Путина, необходимости нет.

При этом Путин предложил внести поправки, которые прямо гарантируют приоритет конституции в правовом пространстве РФ. В том числе перед международным законодательством. Также Путин предложил закрепить конституционно требования к кандидатам в президенты РФ: лицо должно проживать на территории РФ не менее 25 лет подряд и не иметь гражданства или вида на жительство в другой стране. Что касается вопроса занимания поста президентом не более 2 сроков подряд, Путин сказал, что не считает этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. Таким образом, Владимир Путин косвенно заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах 2024 года, поскольку сейчас идет его второй срок подряд (всего четвертый) на посту президента РФ.

Также Путин предложил доверить не просто согласование, а и утверждение председателя российского правительства.

Всего обращение продолжалось 1 час 20 минут.

Напомним, что в Эстонии проживают около 100 000 граждан РФ.

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