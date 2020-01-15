Путин не будет участвовать в следующих президентских выборах? Главное из послания Федеральному собранию

Свою речь Путин начал с воспитания подрастающего поколения и вопросов демографии. Главной демографической проблемой он назвал то, что семьи создают малочисленные поколения 90-х годов, а главной угрозой — низкие доходы граждан. Путин покритиковал губернаторов за плохую работу в расширении мест в детских садах и призвал увеличить пособия на ребенка.

Также Путин пообещал продлить программу материнского капитала, как минимум до 31 декабря 2026 года, выплачивать капитал уже за первого ребенка, а также увеличить его на 150 000 рублей (около 2200 евро).

Далее Путин перешел к вопросам обучения школы, пообещал поднять зарплаты классным руководителям на 5000 рублей (около 70 евро) из федерального бюджета, потребовал обеспечить детей горячим питанием.

Следующими вопросами стали вопросы высшего образования и здравоохранения. В том числе предложил изменить подход к зачислению в медицинские вузы в сторону целевого обучения.

Бизнес и наука также не остались в стороне.

На исходе первого часа обращения Путин начал говорить о вопросе конституции. О том, что конституция РФ была принята более 25 лет назад в условиях вооруженного противостояния в России и войны в Чечне. Однако менять её, по словам Путина, необходимости нет.