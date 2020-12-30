”Путин не бьется в истерике”. Кремль — о новом уголовном деле против Навального

”Коммерсант FM”: Следственный комитет завел уголовное дело на Алексея Навального. Политик на это отреагировал фразой: ”Путин, похоже, просто бьется в истерике”. Что в Кремле могут на это сказать?

Дмитрий Песков: Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете. Мы не обладаем этой информацией.

”Коммерсант FM”: А какие чувства у Владимира Путина в принципе вызывает вся эта ситуация с Алексеем Навальным? Беспокоится ли он, может быть?

Дмитрий Песков: У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств. У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня.

”Коммерсант FM”: Путину вообще докладывают об активности разных ведомств вокруг Навального?

Дмитрий Песков: Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают. Но это не значит, конечно, что любое дело, которое возбуждается, любые следственные действия, которые возбуждаются в отношении того или иного гражданина Российской Федерации, докладываются президенту. Конечно, об этом речи идти не может.

Business FM: Как в Кремле относятся к мнению о том, что возбуждение нового уголовного дела против Навального о хищении средств, полученных как пожертвования, и, кроме того, вероятное превращение условного срока в реальный по делу ”Ив Роше”, все это нужно для того, чтобы Навальный не возвращался в Россию?

Дмитрий Песков: Я ничего вам не могу сказать. Это вам лучше позвонить в Следственный комитет и вам там все расскажут. Они выполняют свою работу.

Business FM: А в общем и целом сложно все-таки называть не политическими дела против Навального. Какова на данный момент позиция у Кремля?

Дмитрий Песков: Почему? Слушайте, это совершенно не приоритетный вопрос, и здесь нам даже нечего комментировать. Мы не хотели бы продолжать какие-то комментарии на этот счет.