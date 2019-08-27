Путин назвал сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

Поставки газа по газопроводу ”Турецкий поток” в Турцию начнутся до конца 2019 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает ”БИЗНЕС Online”.
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.
По его словам, после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.
О завершении строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» было объявлено в ноябре прошлого года. Две нитки газопровода общей протяженностью 1 820 км проходят по дну Черного моря из России в Турцию.
«Турецкий поток» призван заменить «Южный поток», строительство которого ранее сорвалось. Предполагается, что в дальнейшем газ будет поступать из Турции в страны южной Европы.
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