Путин назвал сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

По его словам, после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.

О завершении строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» было объявлено в ноябре прошлого года. Две нитки газопровода общей протяженностью 1 820 км проходят по дну Черного моря из России в Турцию.

«Турецкий поток» призван заменить «Южный поток», строительство которого ранее сорвалось. Предполагается, что в дальнейшем газ будет поступать из Турции в страны южной Европы.