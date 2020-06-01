Путин назначил новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, пишет "Медуза".
”1 июля смотрится как день вполне подходящий”, — сказал Путин. В ходе совещания Путин сообщил, что на проведении голосования не нужно экономить.
Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Элла Памфилова рассказала, что голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому, соблюдая меры безопасности из-за коронавируса. В двух-трех регионах России пройдет электронное голосование.
По словам главы Центризбиркома, на участках будут голосовать не более восьми человек за час. Во время надомного голосования члены избиркомов не будут входить в дома избирателей, отметила Памфилова.
В Эстонии проживает около 80 000 граждан РФ, имеющих право голосовать.
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