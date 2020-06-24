Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом

”Мы всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза”, — заявил российский лидер. ”Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло”, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что невозможно представить дальнейшую судьбу мира, если бы его не защитила Красная армия. ”Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену”, — напомнил Путин.

Военный парад начался на Красной площади в Москве в 10:00. На центральной трибуне находятся Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали также президент Абхазии Аслан Бжания, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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