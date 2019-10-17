Путин наделил МВД правом объявлять предостережения гражданам

Президент России Владимир Путин в среду, 16 октября, подписал федеральный закон, который наделяет сотрудников полиции правом объявлять гражданам официальные предостережения. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации . До этого правом объявлять предостережения пользовались только сотрудники прокуратуры и ФСБ.
Предостережения, согласно закону, являются обязательным для исполнения указанием гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предложивший наделить этим правом полицию, считает, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".
Указания сотрудников МВД России обязательны к исполнению
"Если полиция в превентивном порядке будет предупреждать людей, то это, я думаю, снизит количество административных и уголовных преступлений", — заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
Сотрудники МВД, согласно закону, будут вправе объявлять гражданам предостережения о недопустимости их антиобщественного поведения, причем эти указания обязательны к исполнению. В случае их несоблюдения грозит административная и даже уголовная ответственность.
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