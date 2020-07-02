"Путин может победить только там, где рисует цифры". Оппозиционер Навальный подвел итоги голосования

Сейчас огромное количество людей фрустрировано результатом. Я голосовал ”против”, все вокруг голосовали ”против”, а результат — сплошное ”за”.

Главное, что я хочу сказать: этот ”результат” точно не должен приводить к унынию. Сегодня голосование могло быть актом гражданского действия, но почти не влияло на результат.

Объявленные только что ”результаты” — фальшивка и огромная ложь. Они не имеют ничего общего с мнением граждан России.

Путин проиграл это ”голосование” до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам с наблюдателями. Потому что понимал: будут правила и процедура — проиграет. Победить может только там, где рисует цифры.

Мы увидели шоу с запланированным финалом.

Путин решил легализовать своё пожизненное президентство. Единая Россия приняла эти поправки. Но ведь это недостаточно красиво, когда царя назначает Единая Россия. Поэтому Путин сказал: мы устроим общероссийский спектакль, объявим, что больше половины людей признают этот спектакль настоящим голосованием и пришли на него, а в конце занавес закроется, и на нем будет написано: результат 72%.

Это не преувеличение. Видите ли, у нас существует закон. Он не очень хороший, его часто нарушают, но он всё равно есть. Называется ”О гарантиях избирательных прав граждан”. И именно этот закон дает нам гарантии, что если в стране выборы, то должны быть наблюдатели, должна быть урна определенного формата, так оформлен избирательный участок, так подсчитываются голоса. Так можно написать жалобу, а вот такая процедура, по которой можно пойти в суд.

А в этот раз официально сказано: на этом голосовании закон о гарантиях избирательных прав не действует.

Так что же надо делать и в чем же план. Первой и главной точкой применения усилий должны стать остатки рейтинга Путина.

За свои 20 лет у власти он показал свою несостоятельность. У него все построено на обещаниях и лжи. Это понимают уже около половины людей в стране. Ещё процентов 30 — это люди с головами, промытыми пропагандой и враньем. Ну и около 20% — это твердые сторонники Путина. Такие, безусловно, есть, но их уже давно не большинство в стране.