Путин может отдать Курилы — экс-депутат Госдумы опасается за целостность России

"Сегодня Госдума принимает в первом чтении закон, который разрешает Путину передачу российских земель другим государствам. Называется он хитро: ”О внесении изменения в статью 1 Федерального закона ”О противодействии экстремистской деятельности”. Формальный автор — Клишас.

Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь — любое, кроме санкционированного Кремлём.

Именно за это голосовали в ”поправках к Конституции”. Людям было рассказано одно, а написано совсем другое. Тупой примитивный обман, который теперь оформляют изменениями в остальные законы.

Посмотрите и распространите видео, я там подробно разбираю, как Россия может потерять территорию" — заявляет Гудков.