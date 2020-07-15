Путин может отдать Курилы — экс-депутат Госдумы опасается за целостность России

Политик Дмитрий Гудков (депутат Госдумы РФ в 2011 — 2016 гг) в своем блоге на Эхе Москвы высказал опасения по поводу целостности территории Россиии. Он уверен — поправки к Конституции — это "лазейка" для Кремля, позволяющая свободно распоряжаться территорией страны.
"Сегодня Госдума принимает в первом чтении закон, который разрешает Путину передачу российских земель другим государствам. Называется он хитро: ”О внесении изменения в статью 1 Федерального закона ”О противодействии экстремистской деятельности”. Формальный автор — Клишас.
Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь — любое, кроме санкционированного Кремлём.
Именно за это голосовали в ”поправках к Конституции”. Людям было рассказано одно, а написано совсем другое. Тупой примитивный обман, который теперь оформляют изменениями в остальные законы.
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