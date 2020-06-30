"Путин ломится в открытую дверь": Касьянов прокомментировал ситуацию с поправками

Главный применяемый Путиным пропагандистский прием — изобразить ложную цель поправок, которая будет мотивировать неискушенных граждан к голосованию ”За”.

Прежде всего это относится к так называемым социальным поправкам, которые призваны имитировать заботу о гражданах: включение в Конституцию норм о минимальном размере оплаты труда и об индексации пенсий. Практического значения эти добавки не имеют, так как обе нормы уже давно включены в российские законы. Следуя законам пропаганды, Путин ломится в открытую дверь: территориальная целостность страны, приоритет российской конституции над международными договорами, русский язык — государственный на всей территории России – всё это есть в действующей Конституции. — пишет Касьянов.

Другие добавления, такие как об исторической правде, о Боге, о детях и семейных ценностях не несут юридического значения и являются не более чем мишурой, олицетворяющей противоречивое мировоззрение Путина и других офицеров КГБ — добавил политик.

В России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля.