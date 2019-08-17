Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС

Как отмечается, в понедельник, 19 августа, президент России посетит Францию с однодневным рабочим визитом.

По словам Ушакова, наиболее интересным для Путина является вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, в том числе, в связи с новым составом европейских руководящих органов.

Кроме того, будут затронуты перспективы участия России в мероприятиях по линии Совета Европы. Помимо официальной встречи запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция Путина и Макрона.

Встреча двух лидеров состоится в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции в форте Бергансон.