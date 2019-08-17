Путин и Макрон обсудят международную проблематику и сотрудничество с ЕС

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе двусторонней встречи обсудят международную проблематику, поддержание безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.
Как отмечается, в понедельник, 19 августа, президент России посетит Францию с однодневным рабочим визитом.
По словам Ушакова, наиболее интересным для Путина является вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, в том числе, в связи с новым составом европейских руководящих органов.
Кроме того, будут затронуты перспективы участия России в мероприятиях по линии Совета Европы. Помимо официальной встречи запланированы переговоры тет-а-тет и пресс-конференция Путина и Макрона.
Встреча двух лидеров состоится в официальной летней резиденции французских президентов на юге Франции в форте Бергансон.
В составе российской делегации будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков, Юрий Ушаков и посол в Париже Алексей Мешков.
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