Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения".

В свою очередь пресс-служба белорусского президента сообщает, что встреча Путина и Лукашенко состоится "в ближайшее время".

Ранее в воскресенье о разговоре Путина и Лукашенко сообщила пресс-служба белорусского президента.

Телеканал "Беларусь 1" в свою очередь сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы". "Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси", — говорится в его сообщении. Помимо того, Лукашенко и Путин обсудили обстановку вокруг республики.

Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Он также отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".

Лукашенко 30 августа отмечает 66-летие.