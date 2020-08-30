30.08.2020, 15:44

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

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Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве
Foto: Reuters

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Москве, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения".

В свою очередь пресс-служба белорусского президента сообщает, что встреча Путина и Лукашенко состоится "в ближайшее время".

Ранее в воскресенье о разговоре Путина и Лукашенко сообщила пресс-служба белорусского президента.

Телеканал "Беларусь 1" в свою очередь сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы". "Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси", — говорится в его сообщении. Помимо того, Лукашенко и Путин обсудили обстановку вокруг республики.

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Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Он также отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".

Лукашенко 30 августа отмечает 66-летие.

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