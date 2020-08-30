Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в Москве, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения".
В свою очередь пресс-служба белорусского президента сообщает, что встреча Путина и Лукашенко состоится "в ближайшее время".
Ранее в воскресенье о разговоре Путина и Лукашенко сообщила пресс-служба белорусского президента.
Телеканал "Беларусь 1" в свою очередь сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы". "Кроме того, затронули в беседе и общую ситуацию в Беларуси", — говорится в его сообщении. Помимо того, Лукашенко и Путин обсудили обстановку вокруг республики.
Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что российская сторона считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Он также отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".
Лукашенко 30 августа отмечает 66-летие.
Мир ждет смертоносная эпидемия? Что заявил Мясников
Бурков рассказал об отставке омского министра здравоохранения
Прослушка телефона: главные признаки
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме