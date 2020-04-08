Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Ключевые поручения президента РФ:

—неотложная задача всех регионов — повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей

—все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно

—Минфину должен обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу

—регионам даны широкие возможности при борьбе с коронавирусом, но спрашивать с них будут строго

—медикам нужны повышенные страховые гарантии, как у военных

—с апреля на три месяца устанавливается спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей

—нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать

—помогать в первую очередь надо тем компаниям, которые сохраняют занятость, тем, кто остался без работы — будем помогать напрямую

—родителям детей от 3 до 7 лет для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки

—распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам, как для микробизнеса

—бороться нужно за каждую жизнь

—бизнес должен приложить все усилия для сохранения своих компаний

—правительство и ЦБ должны за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат

—несмотря на усталость, граждане должны соблюдать самоизоляцию

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!