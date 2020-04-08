Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в начале онлайн-совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии.
Ключевые поручения президента РФ:
—неотложная задача всех регионов — повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей
—все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно
—Минфину должен обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу
—регионам даны широкие возможности при борьбе с коронавирусом, но спрашивать с них будут строго
—медикам нужны повышенные страховые гарантии, как у военных
—с апреля на три месяца устанавливается спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей
—нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать
—помогать в первую очередь надо тем компаниям, которые сохраняют занятость, тем, кто остался без работы — будем помогать напрямую
—родителям детей от 3 до 7 лет для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки
—распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам, как для микробизнеса
—бороться нужно за каждую жизнь
—бизнес должен приложить все усилия для сохранения своих компаний
—правительство и ЦБ должны за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат
—несмотря на усталость, граждане должны соблюдать самоизоляцию
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Уроженка России рассказала правду о происходящем в Германии
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого
Названы сроки завершения вспышки коронавируса в России