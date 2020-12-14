"Путин будет топать ножками больше всех. Это его личный план и личный провал". Навальный рассказал, кто именно и почему хотел его убить

Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Дочитайте, пожалуйста, этот пост до конца. Или посмотрите видео. Мне будет очень нужна ваша помощь с его распространением, потому что это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин. И, кстати, я вам расскажу, почему он решил меня убить.
Первое. Это не наше расследование. Вернее, мы подключились на его финальной части, а основную работу сделала расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Инсайдер, а конкретно их главный и очень крутой расследователь Кристо Грозев из Болгарии. Так что мое первое большое спасибо Bellingcat, а второе… Ирине Яровой и партии ”Единая Россия”. Потому что именно благодаря так называемому ”пакету Яровой” коррумпированные сотрудники ”правоохранительных органов” свободно торгуют данными наших с вами мобильных телефонов. И данными авиаперелетов, кстати, тоже.
Эта попытка убийства раскрыта. И теперь вы точно понимаете, что официально его раскрывать не будет. Иначе придётся пересажать половину руководства ФСБ. И Путина, который им приказ отдавал.
Ровно поэтому — вы посмотрите — они так и визжат на всех уровнях: от ”Единой России” и Лаврова до телевизионных пропагандистов. Понимают, что их разоблачили. Но это все было ерундой по сравнению с тем, что будет дальше. Прямо в эту минуту вся банда смотрит это видео и осознает, что их уличили в совершении террористического акта. С именами и фамилиями. Со званиями и должностями. Мысль о том, что они пойманы с поличным, заставит их визжать в миллион раз сильнее. Вы увидите истерику неимоверных масштабов. Телеведущие госканалов будут просто взрываться в эфирах. Против меня возбудят уголовное дело за то, что у них не получилось меня убить.
Кто у нас ФСБ-то возглавлял, помните? Чье это главное детище? Кто им до сих пор управляет лично в ручном режиме?
ФСБ в нынешнем виде — его главное творение, и вот всем стало окончательно ясно, что он его использует для убийства политических оппонентов. И Путин, конечно, будет топать ножками больше всех. Потому что это его личный план и личный провал. Обида его на меня и ФБК будет очень сильной.
Я могу рассчитывать только на вас. Пусть не будет расследования, но я хочу, чтобы вся страна знала, что творят эти люди. Как они используют государственную систему. Во что они превратили органы безопасности. Ни у кого не должно оставаться иллюзий.
Последнее и самое важное. Если вы знаете хоть что-то об этой операции по отравлению меня ”Новичком”, если вы узнаете этих людей, сталкивались с ними, работали, учились или просто где-то видели. Напишите нам. Либо в телеграм-бота. Либо, если хотите полностью анонимно, — на Черный Ящик. Это специальный сайт, через который можно отправить нам сообщение, даже мы сами не увидим, кто его прислал. Любая информация нам будет полезна, вы можете помочь раскрыть это преступление до конца.
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