"Путин — больше, чем государь император. Он сакральный символ". Навальный — о президенте РФ

"Я не бог весть какой историк, но даже эмпирический опыт указывает, что в таком статусе от власти не уходят. Какой преемник, о чем ты? Если есть преемник — можно употребить канделябр. У государя императора преемников нет — только наследник, а Путин уже больше, чем государь император. Он сакральный символ. Он уже вошел в пятерку самых долгоиграющих правителей России, а претендует ее возглавить", — сказал Навальный в ответ на вопрос о преемнике Путина.

"Хабаровчане уже вкусили запретный плод, один раз прокатили путинского кандидата из ”Единой России”, — говорит Навальный о протестах на Дальнем Востоке. — Теперь сумели выйти в защиту Фургала, и внушить им чувство своей беспомощности будет трудно. Но это, конечно, не та ситуация, которую Путин может позволить себе проиграть. Так что Хабаровск на ближайшее время — его головная боль номер один. И ни Кремль, ни сами хабаровчане не понимают, на сколько у них еще хватит энергии. Будет и пессимизм, и раскол инициативных групп, и нарастающее силовое противодействие. Непонятно, смогут ли они добиться возвращения Фургала для открытого суда — это программа-минимум. Но к ним же присоединяются — митинги идут по всему Дальнему Востоку".

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