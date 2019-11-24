Пушков ответил директору Ротару на заявление о травле певицы в России

"Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет", — написал Пушков в своем Твиттере. При этом он объяснил, почему артисты, политики и представители общественности высказывали критические замечания в адрес Ротару, решившей принять участие в итоговом концерте "Песня года" в России.

По словам Пушкова, в России уже устали "от гастролеров", которые приезжают сюда делать деньги, а у себя клянут Россию "почем зря как Катамадзе". Также Пушков привел в пример латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая якобы "выдумала сказки" о том, что европейцам запрещено ездить в Крым.

Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 ноября 2019 г.

Стоит отметить, что в Украине развертываются такие же бурные дискуссии по поводу приезда российских артистов, особенно, если они ранее выступали в Крыму, в Донбассе или на словах поддерживали официальную российскую трактовку событий в Украине.