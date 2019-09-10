"Пудинг Лор" — да, так можно, признал районный суд Петербурга и отпустил активиста, устроившего пикет с таким плакатом

Как сообщает "МБХ Медиа", суд признал, что в действиях активиста, которого обвиняли в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП), нет состава правонарушения, и прекратил дело.

Соловьев рассказал на суде, почему вышел в одиночный пикет с плакатом "Пудинг Лор": "Мне пришли в голову эти слова и я, пользуясь свободой слова, написал их на плакате. Я просто вышел с одиночным пикетом, но при этом был солидарен с людьми, которые участвовали в пикете, и с теми, кого посадили", — сказал обвиняемый. А сотрудники полиции во время задержания объяснили активисту, что его пикет антиправительственный.

Защитник Динар Идрисов также объяснил суду, что Соловьев проводил одиночное пикетирование в разрешенном месте в форме, которая не запрещена. "Нет признаков состава административного правонарушения, как и нет события этого противоправного нарушения", — утверждал адвокат.

В суде посмотрели видеозапись, на которой якобы видно, что Соловьев стоит на расстоянии меньше 50 метров от другого пикетчика. "Сотрудники подходили, спрашивали документы, но не договорили о допущенных нарушениях. Полицейские предъявили мне то, что мой пикет антиправительственный, с чем я не согласен", — заявил активист.