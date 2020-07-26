26.07.2020, 10:12
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В России отмечают День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге проводится парад
Российский президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня военно-морского флота.
Российский президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня военно-морского флота.
По данным агентства РИА "Новости", российский верховный главнокомандующий поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.
Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов.
Морской парад начнется в 11.00.
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