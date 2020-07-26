ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В России отмечают День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге проводится парад

По данным агентства РИА "Новости", российский верховный главнокомандующий поднялся на катер, на котором он подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.

Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов.

Морской парад начнется в 11.00.