29.09.2019, 15:40
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Москве проходит согласованный митинг за свободу политзаключенных(30)
По оценкам, людей меньше, чем на митинге на проспекте Сахарова 10 августа, когда пришли 50 тысяч человек. Однако участники митинга продолжают подходить.
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