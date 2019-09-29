29.09.2019, 15:40

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Москве проходит согласованный митинг за свободу политзаключенных

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rus.delfi.ee
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По оценкам, людей меньше, чем на митинге на проспекте Сахарова 10 августа, когда пришли 50 тысяч человек. Однако участники митинга продолжают подходить.

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