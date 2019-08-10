ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Москве проходит митинг за свободные выборы. Его поддерживают Дудь, Познер, Оксимирон и другие

Митинг в столице согласован с властями и начался в 14:00, однако мэрия пригрозила отозвать разрешение, если на акции будут выступать музыканты. Несмотря на угрозу, рэпер Face, группы "Кровосток" и IC3PEAK подтвердили свое участие в концерте.

Протестующих поддержали многие знаменитости: журналисты Юрий Дудь, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Артемий Троицкий, рэперы Оксимирон, Noize MC, хип-хоп-исполнитель Loqiemean, актер Максим Виторган, видеоблогер Данила Поперечный. The Bell подсчитал, что на их страницы в интернете подписаны в совокупности более 30 млн человек, за счет чего акция на проспекте Сахарова может стать еще более многочисленной, чем предыдущие. Ее заявленная численность — до 100 тысяч человек.

Как и неделю назад, одновременно с митингом в столице запланировано сразу несколько развлекательных мероприятий-спойлеров: бесплатный музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat в парке Горького, турнир ФСИН по вождению автозаков в Капотне, торжественная церемония развода почетных конных и пеших караулов Президентского полка на ВДНХ (отдельная церемония развода пешего караула начнется в 14:00, одновременно с митингом), спортивные конкурсы в честь Дня физкультурника.

В штабе Алексея Навального, который на странице акции на Сахарова значится ее организатором, анонсировали "прогулку в поддержку честных выборов" после митинга. В Следственном комитете пригрозили за участие в ней "правовыми последствиями вплоть до уголовной ответственности".

"Следственный комитет напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", — говорится на сайте СК.

Накануне протестной акции анонимный Telegram-канал "Товарищ майор" раскрыл личные данные "сторонников Навального" — около 3000 человек, включая задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, а также независимых кандидатов и журналистов "Радио Свобода", "Медиазоны", "Медузы", "МБХ медиа", портала "Такие дела", The Village и телеканала "Дождь".

Через несколько часов файл с личными данными был удален, но указанные в базе люди успели получить SMS с призывом объединяться в группы для организации постоянных протестов и указанием ссылки на сайт с провокационными советами участникам митингов, например, скрывать лицо (что является поводом для задержания), одеваться в темное и запастись телефоном с "левой сим-картой". Адвокат Николай Фомин объяснил "МБХ медиа", что эти "вредные советы" — провокация, рассчитанная на новые уголовные дела.

По делу об участии в "массовых беспорядках" 27 июля проходят больше десяти человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Сергей Абаничев, Алексей Миняйло, Сергей Фомин, Владислав Барабанов, Даниил Конон, Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец, Дмитрий Васильев.

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