ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Москве на Тверской улице загорелся жилой дом

"Поступила информация о пожаре по адресу: Тверская улица, дом 24. Из окна второго этажа наблюдается густой черный дым", — сказал собеседник агентства.

На место следуют пожарные, площадь возгорания уточняется. В доме 12 этажей, он построен в 1890 году.

Площадь пожара в квартире жилого дома составляет 50 кв. м.

⚠️Возгорание в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы.

Объезжайте! pic.twitter.com/4jyPACXV6c

— ЦОДД (@gucodd) July 2, 2020



"По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв. м", — сказал собеседник агентства. По данным источника, часть здания находится на реконструкции.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

"До третьего повышен номер сложности пожара в жилом доме на Тверской улице. Огонь быстро распространяется со второго на третий этаж", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, въезд пожарных во двор затруднен.

В пресс-службе МЧС России, подтвердили информацию о пожаре. "По адресу: улица Тверская, дом 24, произошел пожар на втором этаже шестиэтажного дома, который находится на реконструкции, предположительно, на площади 50 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.

В настоящее время, по данным министерства, к тушению пожара привлекаются 65 человек и 18 единиц техники, от МЧС России — 57 человек и 15 единиц техники.

По данным источника, пожар происходит над магазином "Хлебъ насущный".

Источник в экстренных службах добавил, что движение автомобилей по Тверской улице ограничено.

"Движение ограничено из-за пожара в здании постройки 1890 года. Оно расположено по адресу: Тверская улица, 24", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы ТАСС подтвердили, что "автомобильное движение в районе дома № 24 на Тверской улице, где произошел пожар в здании, ограничено в сторону области до одной полосы".