ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Москве на Красной площади проходит парад Победы в условиях пандемии

Как сообщает РИА Новости, в параде примут участие пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов.

Российские регионы 24 июня проведут ряд праздничных мероприятий по случаю 75-летия первого Парада Победа, сообщает "Интерфакс". Во многих из них запланированы парады и марши, с участием зрителей или без, где-то торжества отложены или отменены в связи с ситуацией вокруг COVID-19.

Так, в Поволжье запланирован один парад - в Самаре. В нем примут участие более 1,7 тыс. военных и 50 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. На парад приглашено 1,7 тыс. зрителей из числа медиков, соцработников, волонтеров и членов общественных организаций.

Торжественное прохождение войск в Ульяновске состоится на Соборной площади, сообщила пресс-служба губернатора Ульяновской области. Жителям региона будет разрешено присутствовать на мероприятии при соблюдении мер безопасности.

В Нижнем Новгороде 24 июня пройдет "Марш Победы", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Мероприятие пройдёт без присутствия гостей.

В столице Татарстана юбилей первого Парада Победы отметят торжественным прохождением войск Казанского гарнизона без зрителей. В торжестве примет участие около 1 тыс. человек. На мероприятии ждут около 20 ветеранов.

Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоится на Театральной площади в центре Саратова, оно пройдет без зрителей, мероприятие будут транслировать местные телеканалы.

В Йошкар-Оле (Марий Эл) к торжественному шествию готовится пешая колонна, в состав которой вошли офицеры, сержанты и солдаты Йошкар-Олинского ракетного соединения, также состоится прохождение техники. Мероприятие состоится без зрителей.

В Кирове будет дан старт сбору подписей за присвоение городу звания "Город трудовой доблести".

В столицах Мордовии, Чувашии и Удмуртии, а также в Оренбургской области в связи с непростой эпидемиологической ситуацией проведение парадов не планировалось. В Пензенской области парад перенесут на более позднюю дату. Перенесли на осень торжественное шествие и власти Башкирии. При этом 24 июня для ветеранов республики организуют "личные парады по месту их жительства".