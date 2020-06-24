ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Москве на Красной площади проходит парад Победы в условиях пандемии(100)
Сегодня в 10:00 на Красной площади в Москве начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
Сегодня в 10:00 на Красной площади в Москве начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает РИА Новости, в параде примут участие пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов.
Российские регионы 24 июня проведут ряд праздничных мероприятий по случаю 75-летия первого Парада Победа, сообщает "Интерфакс". Во многих из них запланированы парады и марши, с участием зрителей или без, где-то торжества отложены или отменены в связи с ситуацией вокруг COVID-19.
Так, в Поволжье запланирован один парад - в Самаре. В нем примут участие более 1,7 тыс. военных и 50 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. На парад приглашено 1,7 тыс. зрителей из числа медиков, соцработников, волонтеров и членов общественных организаций.
Торжественное прохождение войск в Ульяновске состоится на Соборной площади, сообщила пресс-служба губернатора Ульяновской области. Жителям региона будет разрешено присутствовать на мероприятии при соблюдении мер безопасности.
В Нижнем Новгороде 24 июня пройдет "Марш Победы", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Мероприятие пройдёт без присутствия гостей.
В столице Татарстана юбилей первого Парада Победы отметят торжественным прохождением войск Казанского гарнизона без зрителей. В торжестве примет участие около 1 тыс. человек. На мероприятии ждут около 20 ветеранов.
Торжественное прохождение войск саратовского гарнизона состоится на Театральной площади в центре Саратова, оно пройдет без зрителей, мероприятие будут транслировать местные телеканалы.
В Йошкар-Оле (Марий Эл) к торжественному шествию готовится пешая колонна, в состав которой вошли офицеры, сержанты и солдаты Йошкар-Олинского ракетного соединения, также состоится прохождение техники. Мероприятие состоится без зрителей.
В Кирове будет дан старт сбору подписей за присвоение городу звания "Город трудовой доблести".
В столицах Мордовии, Чувашии и Удмуртии, а также в Оренбургской области в связи с непростой эпидемиологической ситуацией проведение парадов не планировалось. В Пензенской области парад перенесут на более позднюю дату. Перенесли на осень торжественное шествие и власти Башкирии. При этом 24 июня для ветеранов республики организуют "личные парады по месту их жительства".
В Пермском крае Парад Победы и акцию "Бессмертный полк" проведут, когда это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, возможная дата - 3 сентября - день окончания Второй мировой войны, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.
В Центральной России пройдут три военных парада - в Туле, Смоленске и Воронеже.
В Туле в параде примут участие 1,2 тыс. человек, в том числе юнармейцы и 104 единицы техники, сообщили в пресс-службе облправительства. Посмотреть парад на главной площади Тулы смогут 20 ветеранов.
К участию в военном параде в Смоленске на площади Ленина будет привлечено свыше 1 тыс. военнослужащих войск гарнизона Западного военного округа и 32 единицы техники, сообщила пресс-служба ЗВО.
Несмотря на действующий режим обязательной самоизоляции, парад состоится и в Воронеже, будут приняты все дополнительные санитарные меры, сообщил пресс-центр правительства региона. В параде задействуют более 2,3 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники.
Между тем, ряд регионов Центральной России решил парады Победы не проводить и перенести на другой срок. Так, власти Курской области запланировали это торжественное мероприятие на 23 августа, день 77-ой годовщины окончания Курской битвы. В связи со сложной эпидобстановкой отменено проведение Парада Победы в Орле. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что, возможно, праздничные мероприятия пройдут в регионе 5 августа, в День освобождения города Орла и Орловской области от немецких захватчиков. Во Владимирской области также отменили Парад Победы, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
В ряде регионов Центральной России военные парады заменены шествиями с участием военнослужащих и военной техники.
Так, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что вместо парада будет проезд военной техники с минимальным числом зрителей и без ветеранов.
Торжественное шествие с участием военнослужащих калужского военного гарнизона и сотрудников территориальных правоохранительных структур состоится в Калуге и в городах воинской славы Калужской области - Малоярославце и Козельске.
В Тамбове по центральной площади торжественным маршем пройдет парадный расчет Тамбовского территориального гарнизона и УМВД. В мероприятии примут участие 300 военнослужащих. В этом году оно состоится без приглашенных зрителей.
В Брянске запланирован торжественный марш войск Брянского территориального гарнизона с привлечением вооружения и военной техники.
В Рязани отказались от проведения военизированного шествия, но запланированы другие праздничные мероприятия.
Парады Победы пройдут 24 июня в 10 городах Юга и Северного Кавказа - в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске, сообщила пресс-служба Южного военного округа. В остальных городах, где дислоцированы соединения и воинские части ЮВО, в этот день пройдут торжественные шествия войск.
В общей сложности в военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны, запланирован демонстрационный пролет около 120 воздушных судов.
Более половины парадов будут проходить без зрителей, исключением стали Ставрополь, Севастополь, Симферополь и Керчь, где гражданам при соблюдении ряда условий позволят посмотреть парад.
По данным главы Ставрополя Ивана Ульянченко, все участники парада накануне сдадут тесты на коронавирус, а зрителям, пришедшим на парад, на каждом проходе через ограждения к месту проведения шествия будут выдавать маски, перчатки, измерят температуру и дадут воспользоваться антисептиком. На параде будут присутствовать 33 ветерана.
На территории Крымского полуострова наиболее масштабное празднование запланировано в Севастополе, где, помимо традиционного шествия, пройдут морская и воздушная части парада. В Симферополе, где сначала отменили парад, а потом все-таки решили провести, будут приняты беспрецедентные меры безопасности.
В Ростове-на-Дону в параде на Театральной площади примут участие военнослужащие из пяти регионов Юга: Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, сообщил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Военный парад в дагестанском Каспийске пройдет впервые, в нем примут участие более 680 военнослужащих и около 430 представителей других силовых структур и ведомств, будет задействовано 22 единицы вооружения и военной техники.
По данным пресс-службы ЮВО, в параде в Волгограде примут участие порядка 1 тыс. солдат и офицеров. Кроме того, торжественным строем вдоль Волги пролетят боевые самолеты. Для зрителей будет организована телеверсия мероприятий.
В середине июня из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом было принято решение об отмене Марша Победы в Пятигорске (Ставропольский край). Аналогичная ситуация произошла в Краснодаре.
Торжественный парад и салют на Кубани в честь 75-летия Победы состоятся только в Новороссийске. В Уральском федеральном округе парад пройдет только в Екатеринбурге. В нем примут участие свыше 2,5 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники, в небе пролетят 9 вертолетов и 14 самолетов.
Жители почти всех регионов Сибири увидят 24 июня торжественные прохождения войск; без праздничных мероприятий с участием военных остались Алтайский край и Иркутская область.
В Новосибирске в составе 24 парадных расчетов пройдут более 2,2 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств, свыше 60 единиц вооружения и военной техники. В Красноярске выступления парадных расчетов с демонстрацией строевых приемов поочередно пройдут в трех разных точках на открытых общественных пространствах.
В Кемерово, Новокузнецке, Белово и Юрге (Кемеровская область) состоится проход военной техники, в том числе восстановленной после долгого простоя.
Парад Победы на Соборной площади в Омске пройдет с участием ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут наблюдать за парадом из автомобилей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Парад Победы будет открыт и для зрителей, но с обязательным соблюдением всех требований безопасности.
Военные парады 24 июня пройдут в семи городах Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Чите, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Главный парад войск ВВО запланирован в Хабаровске. Свыше 3,4 тыс. представителей различных видов войск пройдут торжественным строем по главной площади города - имени Ленина, впервые в параде примут участие военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота. На парад будут выведены 164 единиц техники, в небе пролетят 30 самолетов и вертолетов.
Военные парады во Владивостоке и Уссурийске, как и в Хабаровске, пройдут без зрителей в связи со сложной эпидемической ситуацией.
По данным ВВО, во Владивостоке в параде примут участие порядка 1,5 тыс. человек и около 60 единиц техники. В Уссурийске в параде будут участвовать около 1,7 тыс. военнослужащих, по улицам проедут около 100 единиц военной техники.
Белогорск - второй по величине город в Амурской области и единственный, где парады Победы проходят с участием военной техники, так как на его территории дислоцируется штаб общевойсковой армии ВВО. В параде будет участвовать до 45 единиц техники. 24 июня въезд в Белогорск с 7 до 11 часов будет закрыт для граждан без городской прописки.
Военный парад запланирован и в Улан-Удэ. Для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей будет организована онлайн-трансляция на республиканских телевизионных каналах. Всего по главной площади столицы Бурятии пройдут строевым шагом более 1,2 тыс. военнослужащих. Впервые будет привлечена военная авиация.
По площади Славы в Южно-Сахалинске промаршируют более 900 человек, в том числе более 600 военнослужащих, а также кадеты, представители силовых структур. В составе механизированной колонны пройдут более 30 единиц военной техники.
Военный парад состоится также в Чите (Забайкальский край).
По главной площади в Петропавловске-Камчатском торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих. Местных жителей призвали оставаться дома и посмотреть парад по телевизору и в интернете.
В Северо-Западном федеральном округе парады 24 июня пройдут в Санкт-Петербурге, Мурманской и Калининградской областях.
В частности, в Санкт-Петербурге парад с участием техники и личного состава пройдет на Дворцовой площади.
Тем временем большинство регионов Северо-Запада отказались от парадов из-за рисков распространения коронавируса. Так, от торжеств отказались власти республики Коми, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей. В Петрозаводске парад решено перенести на 30 сентября. В НАО торжественные мероприятия отменены, но гражданам предложили принять участие во всероссийских акциях к юбилею Победы. В Псковской области мероприятия по случаю памятной даты пройдут в онлайн-режиме.
По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, торжественные мероприятия 24 июня запланированы в Луге.
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