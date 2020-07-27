27.07.2020, 13:24

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ │ В Хабаровске 17-й день протестов. Туда прилетел Сергей Шнуров


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ВРИО Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
ВРИО Губернатора Хабаровского края Михаил ДегтяревФото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

На Дальнем Востоке России продолжаются протесты из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Протестующие требуют непредвзятого суда над чиновником. На 17-й день протестов в главный митингующий город России, по слухам, прилетел музыкант и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.

Проект Activatica.org в фэйсбуке ведет прямую трансляцию происходящего.

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