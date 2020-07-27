27.07.2020, 13:24
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ │ В Хабаровске 17-й день протестов. Туда прилетел Сергей Шнуров
На Дальнем Востоке России продолжаются протесты из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
На Дальнем Востоке России продолжаются протесты из-за ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Протестующие требуют непредвзятого суда над чиновником. На 17-й день протестов в главный митингующий город России, по слухам, прилетел музыкант и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.
Проект Activatica.org в фэйсбуке ведет прямую трансляцию происходящего.
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