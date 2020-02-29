29.02.2020, 12:18

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В городах России проходят марши памяти Бориса Немцова

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Сегодня в десятках городов России проходят акции памяти Бориса Немцова. Оппозиционный политик был убит в центре Москвы пять лет назад.

Смотрите спецэфир "Дождя".

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