05.12.2019, 10:45

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Медведев рассказал об отношении к Зеленскому и ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ. В чате - вопросы про самолет его жены

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на очереди вопросы от Comedy Club и "Уральских пельменей"
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос от телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, заявив, что никто не собирается закрывать в России YouTube.

"Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.

Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер РФ сказал: "Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное… чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались"

Формат общения с журналистами, в котором Медведев подводит итоги работы кабмина, претерпел существенные изменения.

В предыдущие годы вопросы Медведеву задавали только ведущие ”Первого канала”, ВГТРК, ”НТВ” и канала ”РБК”. А телеканал ”Дождь” год назад был заменен на регионального вещателя ”Томское время”, передает "Эхо Москвы".

Теперь же возможность пообщаться с премьер-министром получили сразу двадцать федеральных каналов.

В числе приглашенных — известная блогер и ведущая телеканала "Пятница", обладательница премии ТЭФИ Анастасия Ивлеева. Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, представляющая телеканал СТС, Тимур Батрутдинов из Comedy Club и сотрудники МУЗ ТВ.

Между тем, как напоминает Newsru.com, накануне пресс-конференции Медведева Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о самолете, которым пользуется супруга премьера Светлана Медведева. ФБК выяснил, что самолет зарегистрирован на офшор Белиза по той же схеме, что и лайнер, на котором летает ведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде. Основатель ФБК Алексей Навальный запустил флешмоб #СамолетСветланыМедведевой, призвав журналистов задать главе правительства вопрос о воздушном судне.

Пользователи соцсетей подхватили призыв оппозиционера, засыпав соцсети Медведева, в которых он анонсировал пресс-конференцию, эмодзи в виде самолета, хештегом #СамолетСветланыМедведевой и клипом Валерии "Самолет". Комментарии к прямой трансляции конференции тоже пестрят хэштегами о самолете.

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