ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Медведев рассказал об отношении к Зеленскому и ответил Ивлеевой про закрытие YouTube в РФ. В чате - вопросы про самолет его жены

"Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти", — уверен Медведев.

Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер РФ сказал: "Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное… чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались"

Формат общения с журналистами, в котором Медведев подводит итоги работы кабмина, претерпел существенные изменения.

В предыдущие годы вопросы Медведеву задавали только ведущие ”Первого канала”, ВГТРК, ”НТВ” и канала ”РБК”. А телеканал ”Дождь” год назад был заменен на регионального вещателя ”Томское время”, передает "Эхо Москвы".

Теперь же возможность пообщаться с премьер-министром получили сразу двадцать федеральных каналов.