ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Большое выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Запланировано большое выступление главы государства. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как передает "Интерфакс", Песков рассказал, что на связь с президентом в режиме видеоконференции во вторник выйдут все главы регионов. "Будет вступительное слово", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, обратится ли президент к гражданам во время этого совещания, как это было раньше на подобных заседаниях, пресс-секретарь сказал: "Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление. Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания".

По его словам, совещание будет все в открытом режиме, доступны будут все выступления. В частности, рассказал Песков, на совещании выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также ряд глав регионов.

"Конечно, речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период", — сказал Песков.

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