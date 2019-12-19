ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Большая пресс-конференция Владимира Путина

Российский лидер традиционно под конец года отвечает на вопросы журналистов. Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года.

Временного лимита мероприятие не имеет, оно длится обычно на менее трех часов. Рекорд по времени общения с журналистами Путин поставил в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут. Тогда президент ответил более чем на 100 вопросов.

Количество представителей СМИ, желающих задать вопрос Путину, ежегодно растет: в этом году на пресс-конференцию аккредитовались 1895 представителей российских и иностранных СМИ, прошлом году их было порядка 1700.