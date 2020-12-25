Против Любови Соболь возбудили уголовное дело

Дело открыто по части 2-й статьи 139 УК РФ — "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения". Об этом сообщил юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 25 декабря.

Ого, дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 25, 2020

Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Незаконное проникновение в жилище, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018, "может иметь место и без вхождения в него, но с применением технических или иных средств, когда такие средства используются в целях нарушения неприкосновенности жилища (например, для незаконного установления прослушивающего устройства или прибора видеонаблюдения)".

Допрос в Следственном комитете





Ранее Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет после обыска, проведенного в ее квартире утром 25 декабря. При этом в ходе обыска была изъята вся техника. Соболь сама сообщила в Twitter о визите к ней сотрудников полиции.

"Всем привет. У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке — я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву недавно. Сейчас у меня ребенок, я, к сожалению, не смогу попасть на детский утренник, который будет сейчас в школе перед новым годом", — рассказала активистка.

Примерно через 40 минут в Twitter Соболь появилось сообщение о том, что она перестала выходить на связь. "Ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру", — говорится в сообщении.

С Любовью Соболь нет связи. Её мужу и дочери разрешили покинуть квартиру. — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 25, 2020

Основатель ФБК Алексей Навальный предположил, что к Соболь пришли с обыском "по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ".