Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело

Ранее участник Второй мировой войны Игнат Артеменко в видеоролике, опубликованном на одном из федеральных сайтов, в числе прочих людей высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ, поясняет СКР.

2 июня Навальный разместил этот ролик в своих аккаунтах в соцсетях и при этом, как утверждается далее в сообщении, указал в комментарии "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".

Следствие полагает, что Навальный "таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

Твит Навального с видеороликом:

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. pic.twitter.com/CDOf9IUA4Y — Alexey Navalny (@navalny) June 2, 2020