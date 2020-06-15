15.06.2020, 21:12

Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело


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Aleksei Navalnõi peakorter Peterburis
Aleksei Navalnõi peakorter PeterburisFoto: Roman Starapopov

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального. Его подозревают в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, сообщает пресс-служба СКР в понедельник, 15 июня.

Ранее участник Второй мировой войны Игнат Артеменко в видеоролике, опубликованном на одном из федеральных сайтов, в числе прочих людей высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ, поясняет СКР.

2 июня Навальный разместил этот ролик в своих аккаунтах в соцсетях и при этом, как утверждается далее в сообщении, указал в комментарии "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".

Следствие полагает, что Навальный "таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".

Твит Навального с видеороликом:

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