Против Алексея Навального возбуждено уголовное дело
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального. Его подозревают в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, сообщает пресс-служба СКР в понедельник, 15 июня.
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