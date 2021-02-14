14.02.2021, 14:06

Протесты в России: день любви и несогласия

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Москва 14 февраля 2021 года
Москва 14 февраля 2021 года Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

14 февраля в России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политических заключенных.

Люди по всей России выходят на улицу с цветами и сердечками, организуют живые цепи и выражают недовольство нынешней власти. Главные события будут происходить ближе к вечеру по эстонскому времени.

На Дальнем Востоке выкладывают сердца из свечей.

Эфир русской-службы Би-би-си.

В центре Москвы выстроили "Цепи солидарности":

В столице РФ сейчас -13 градусов.

Вечером у Посольства России в Таллинне соберутся местные активисты, которые не согласны с политикой Владимира Путина и поддерживают российских оппозиционеров.

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