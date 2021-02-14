Протесты в России: день любви и несогласия

Люди по всей России выходят на улицу с цветами и сердечками, организуют живые цепи и выражают недовольство нынешней власти. Главные события будут происходить ближе к вечеру по эстонскому времени.

На Дальнем Востоке выкладывают сердца из свечей.

❤️В Хабаровске акция уже началась!



Прислали в https://t.co/JnGGjdrBt1 pic.twitter.com/TSE4R76X7p — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) February 14, 2021

Эфир русской-службы Би-би-си.

В центре Москвы выстроили "Цепи солидарности":

В столице РФ сейчас -13 градусов.

В Москве «цепь солидарности» в поддержку женщин-политзаключенных проходит на Старом Арбате. К активисткам подходят молодые люди с цветами и участники SERB; сотрудников полиции не видноhttps://t.co/1bOK3mqr7t

Фото: Оля Ромашова / Медиазона pic.twitter.com/ckytMdxGsU — Медиазона (@mediazzzona) February 14, 2021

Вечером у Посольства России в Таллинне соберутся местные активисты, которые не согласны с политикой Владимира Путина и поддерживают российских оппозиционеров.

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