Протесты в России: день любви и несогласия

14 февраля в России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политических заключенных.
Люди по всей России выходят на улицу с цветами и сердечками, организуют живые цепи и выражают недовольство нынешней власти. Главные события будут происходить ближе к вечеру по эстонскому времени.
На Дальнем Востоке выкладывают сердца из свечей.
Эфир русской-службы Би-би-си.
В центре Москвы выстроили "Цепи солидарности":
В столице РФ сейчас -13 градусов.
Вечером у Посольства России в Таллинне соберутся местные активисты, которые не согласны с политикой Владимира Путина и поддерживают российских оппозиционеров.
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