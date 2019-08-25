Просто наблюдают за тем, как все сгорает Как и почему горят сибирские леса

Пилот вертолета МЧС Денис Курносенко снимает в сторис инстаграма, как выгружаются из его Ми-8 сотрудники МЧС в аэропорту Богучан Красноярского края. ”Не материтесь там, это я для соцсетей снимаю”, — пилот прыскает со смеху при виде того, как торопливо выбрасывает рюкзаки с вещами, оборудование и сухпайки из вертолета бригада пожарных, две недели пробывших в лесах в Богучанском районе. Позже Курносенко опубликует пост о том, что ”люди и дожди победили огненную стихию <…> а значит пора домой”.

Это будет 16 августа, а всего через день Красноярск в очередной раз за лето затянет дымом и город даже попадает на первое место среди городов мира с самым грязным воздухом по версии сервиса Air Visual.

Лесные пожары в Сибири продолжаются уже несколько недель, в середине августа площадь, охваченной огнем тайги, по данным ”Гринпис”, достигла максимума с начала 2019 года. Она составила 5,4 миллиона гектаров — это сопоставимо по площади с Бельгией. По официальным данным Авиалесоохраны, горит меньше 800 тысяч гектаров.

По сведениям экологов, это рекорд за всю историю наблюдений — то есть с 2001 года. Горит лес в основном труднодоступных местах, в которых пожары обычно никто не тушит, однако после общественной кампании огонь стали тушить и в местах, отдаленных от населенных пунктов.

Пожарные МЧС в Красноярском крае, с которыми поговорил корреспондент ”Медузы”, неофициально признают: толку в тушении расположенных далеко в тайге обширных пожаров никакого нет — погасить удается немного, а все усилия направлены скорее не на борьбу с огнем, а на борьбу с общественным недовольством. А оно в буквальном смысле зависит от того, куда дует ветер — как только дым идет на Красноярск, возмущения больше. Как только ветер меняется — СМИ и соцсети про пожары забывают. От населенных пунктов огонь далеко и непосредственно им не угрожает. Зато за это лето пожары успели превратиться в аргумент в политических спорах — регионального, федерального и международного значения.

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