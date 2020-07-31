Пророк Жириновский, жена декабриста и провокаторы из Грузии. О чем Михаил Дегтярев рассказал в интервью Сергею Шнурову — коротко

То, что это интервью будет необычным, стало понятно с самого начала. Чего только стоит обмен приветствиями. ”Ну, приветствую, герой нашего времени”, — заявил Шнуров. ”Приветствую тебя в Хабаровском крае, лучшем крае земли”, — ответил Дегтярев. Потом, правда, они снова перешли на ”вы”.

Затем Дегтярев решил рассказать немного о себе, видимо, чтобы как-то показать, что не близок к Москве, назвав выходцев из столицы варягами.

”Я сам провинциал. Я родился в Самаре, 30 лет там прожил практически, с перерывами на Ульяновск, на Йемен, это такая страна… Я что хочу сказать про Москву, чтоб тему закрыть. Несмотря на то, что и у меня всегда подозрительное отношение к варягам было, к нам в Самару тоже присылали так называемого варяга, это был Владимир Артяков, он был губернатором, из Москвы, с Ростехнологий. Ну ниче, работал, многое построил, вспоминают хорошо”, — отметил врио главы края.

При это он не считает, что его назначение и поведение раздражают жителей края. ”Выхожу и прогуливаюсь с удовольствием, многим нравится. Я с юмором отношусь к вот этой ситуации, в которую попал лично я. Не к людям с юмором, а к себе. Ну, действительно есть у меня чувство юмора. Голуби — во!”, — заявил Дегтярев, подняв вверх большой палец — тут явная отсылка к видео чиновника в Instagram, в котором он называет хабаровских голубей самыми жирными и счастливыми в России. Эта шутка, очевидно связана с тем, что участники митингов собирались на площади под предлогом кормления голубей.



По его словам, с женой он еще не обсуждал возможность переезда всей семьи — у них четверо детей — в Хабаровск. ”Жена мне сказала, что, как жена декабриста, готова хоть завтра прилететь с детьми”, — отметил он.

Не обошлось и без темы отношений с бывшим главой края. ”Оценки разнятся, удалось ли моим назначением успокоить хабаровчан после ареста Сергея Фургала — моего, кстати, одного из ближайших соратников. Будем откровенны, мы 10 лет знакомы, я у него здесь бывал, — считает Дегтярев. — Я уже сказал, его задержание меня повергло в шок, резануло по сердцу, я желаю ему удачи. Но по УПК не могу ничего комментировать”.

Дегтярев несколько раз подчеркнул, что намерен занимать свою должность до сентября следующего года — то есть до момента, когда в крае запланированы выборы. По его словам, если до этого момента Фургала оправдают и тот ”успеет” на выборы, он не будет с ним конкурировать. ”Это нелогично, мы однопартийцы”, — отметил врио главы края.

При этом, по его мнению, раз в указе Путина было обозначено, что он будет находиться на должности до сентября 2021 года, то из этого следует, что сам президент считает, что Дегтярев должен в сентябре следующего года улететь.

В ходе интервью Дегярев в очередной раз обвинил неких иностранных граждан в раскачивании ситуации в регионе. Подобное заявление он сделал несколькими днями ранее. В беседе со Шнуровым, правда, неожиданно всплыла Грузия.

”Я сказал одну единственную вещь, в ответ на вопрос одного из либеральных журналистов. Либеральными я называю всех этих, „Медуз” там, „Голос Америки” и прочее. BBC тут у нас уже неделю живут. Иностранцев много журналистов. Я сказал одну вещь, что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю, я понимаю, что никаких организаторов вот первых акций и шествий не было, это правда. Вот и на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим. В том числе и иностранцы, вот что я сказал. Все, ну че, это не так что ли? Так, они здесь. Мы знаем. В том числе из Грузии”, — заявил он.

При этом он признал, что в крае существует достаточно других проблем, к которым иностранные граждане не причастны: ”Это ж не Барак Обама виноват или Трамп, что я вот ехал по дороге, которая просто уничтожена”.

По мнению Дегтярева, он понимает логику своего назначения. ”Я здесь никого не знаю, из бизнеса, из чиновников, из правоохранителей, из организованных преступных сообществ. И именно это одно из моих преимуществ”, — сказал он, добавив, что его главной целью является ”контроль за расходыванием крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра”.

Отдельная часть беседы со Шнуровым была посвящена отношениям Дегтярева с лидером партии ЛДПР. В частности, врио главы Хабаровского края заявил, что название их партии уже расшифровывается не как Либерально-демократическая партия России, а как Легендарная державная партия России, и что, якобы, это они придумали с Владимиром Вольфовичем вместе. Дегтярев заявил, что очень уважает Жириновского и считает его ”пророком”. ”Все что говорит Жириновский — сбывается”, — отметил он, добавив, что даже провел соответствующее исследование, чтобы подтвердить эту свою точку зрения.

Что касается ставшей уже вирусной темы бани, то Дегтярев отметил, что он, как и Жириновский, очень любит проводить там время: ”Ну что, мы в бане не паримся? Паримся. Я хожу в Москве в баню, в Хабаровске буду ходить в баню”. При этом он добавил, что пока что все они в крае закрыты, так что будет дожидаться, когда откроют.