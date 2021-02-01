Прокуратура поддерживает замену Навальному условного срока на реальный

В надзорном ведомстве напомнили, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября 2020 года из медцентра Charite полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию, после чего ФСИН объявила его в розыск и внесла представление в суд о замене наказания. "Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании", — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также отметили, что 4 августа 2017 года Симоновский суд Москвы в связи с неоднократным нарушением установленных приговором суда обязанностей путем систематических неявок без уважительных причин на регистрацию, а также привлечением трижды к административной ответственности продлил испытательный срок Навальному на один год, то есть до 29 декабря 2020 года. Кроме того, 2 июня 2020 года, то есть до истечения испытательного срока, Навальный в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 1281 УК РФ. Уголовное дело рассматривается в суде.

Как сообщили ранее ТАСС в УФСИН по Москве, на Навального была возложена обязанность являться на регистрацию не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум шесть раз он не явился на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН.