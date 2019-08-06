Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав пару, пришедшую на акцию 27 июля с ребенком

Как сообщается во вторник, 6 августа, на сайте ведомства, в настоящее время оно занимается проверкой "по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних".
В результате прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родителей прав на годовалого ребенка за то, что они с ним приняли "незаконное участие" в акции протеста 27 июля. Ведомство указывает, что "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".
"Эксплуатация ребенка"
Таким образом, указывается далее на сайте прокуратуры, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Это, по мнению обвинителей, и стало причиной обращения в суд о лишении их родительских прав.
В мессенджере Telegram появилась фотография, на которой супруги якобы передают своего ребенка Сергею Фомину, который является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках во время митинга.
Единственный не задержанный фигурант
В этой связи интернет-издание Meduza указывает, что на данный момент Фомин — единственный из десяти фигурантов, который остается на свободе, но при этом объявлен в федеральный розыск. В Следственном комитете, а затем и на федеральных каналах России сообщили, что, покидая митинг, Фомин "взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления".
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