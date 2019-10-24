24.10.2019, 20:23

Программу Малахова про аварию под Красноярском сняли с эфира телеканала "Россия-1". Почему?

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Программу Малахова про аварию под Красноярском сняли с эфира телеканала "Россия-1". Почему?
Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Телеканал ”Россия-1” не стал показывать в Москве и на Урале передачу ”Прямой эфир с Андреем Малаховым”, посвященную аварии под Красноярском, где прорвало дамбу. Об этом сообщает Афиша Daily со ссылкой на источник издания ”Открытые медиа”.

По словам источника, гости эфира называли число жертв аварии, которое превышает озвученное Следственным комитетом (по официальным данным, погибли 17 человек). Кроме того, Малахов говорил о результатах экспертизы воды из реки Сейбы, на которой прорвало дамбу: в пробах превышены нормы по ртути. Это, в свою очередь, может свидетельствовать, что на прииске использовали запрещенный метод добычи золота.

Информацию подтвердил изданию и геолог Станислав Завацки, который был на съемках. «Я сказал буквально три предложения, когда Малахов подошел ко мне сам с вопросом и с микрофоном. По технической части мне выступить не дали», — заявил геолог изданию. Он также высказал мнение, что жертв намного больше, однако найти тела практически невозможно: «селевой поток перемалывает в атомы человека».

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Фрагменты передачи, которую успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири, опубликовало красноярское издание NGS24 — участники передачи, например, рассказывают, что приехавшим на место трагедии волонтерам запретили говорить о произошедшем, была отключена сотовая связь, а у части старателей, работавших на приисках, забрали паспорта. Также, по словам одного из волонтеров, когда медики приехали к артели, уже «было не менее 20 тел погибших».

Дамбу на реке Сейба (входит в бассейн Енисея) прорвало 19 октября — селевым потоком затопило несколько построек золотодобывающей артели ООО «Сисим». По последним данным, 17 человек погибли, трое числятся пропавшими без вести, более 40 пострадали. Из‑за аварии заведено дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, глава артели арестован.

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