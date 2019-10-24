Программу Малахова про аварию под Красноярском сняли с эфира телеканала "Россия-1". Почему?

По словам источника, гости эфира называли число жертв аварии, которое превышает озвученное Следственным комитетом (по официальным данным, погибли 17 человек). Кроме того, Малахов говорил о результатах экспертизы воды из реки Сейбы, на которой прорвало дамбу: в пробах превышены нормы по ртути. Это, в свою очередь, может свидетельствовать, что на прииске использовали запрещенный метод добычи золота.

Информацию подтвердил изданию и геолог Станислав Завацки, который был на съемках. «Я сказал буквально три предложения, когда Малахов подошел ко мне сам с вопросом и с микрофоном. По технической части мне выступить не дали», — заявил геолог изданию. Он также высказал мнение, что жертв намного больше, однако найти тела практически невозможно: «селевой поток перемалывает в атомы человека».

Фрагменты передачи, которую успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири, опубликовало красноярское издание NGS24 — участники передачи, например, рассказывают, что приехавшим на место трагедии волонтерам запретили говорить о произошедшем, была отключена сотовая связь, а у части старателей, работавших на приисках, забрали паспорта. Также, по словам одного из волонтеров, когда медики приехали к артели, уже «было не менее 20 тел погибших».

Дамбу на реке Сейба (входит в бассейн Енисея) прорвало 19 октября — селевым потоком затопило несколько построек золотодобывающей артели ООО «Сисим». По последним данным, 17 человек погибли, трое числятся пропавшими без вести, более 40 пострадали. Из‑за аварии заведено дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, глава артели арестован.