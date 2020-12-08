"Проект": Кремль скрывает местонахождение Путина

3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург, где публично осматривал ледокол ”Виктор Черномырдин”. По данным сервиса Flightradar24, самолет специального летного отряда ”Россия” с номером RSD 143 (им летает Путин) и сопровождающий его борт в тот день вылетели в Северную столицу из Сочи. Однако если верить официальному сайту Кремля, все предшествующие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Теоретически можно было бы подумать, что Путин решил совершить крюк Москва-Сочи-Петербург, но по крайней мере Flightradar24 такого не фиксировал. Странности на этом не заканчиваются, констатирует "Проект".

Фото: скриншот с портала FlightRadar

Согласно сайту Кремля, с 21 октября до 2 ноября Путин работал только в Подмосковье. Например, 29 октября его посещал глава ВТБ Андрей Костин. Причем сначала Путин посадил банкира в свой кабинет, и они вдвоем прямо оттуда дистанционно поучаствовали в инвестиционном форуме ”Россия зовет!”, а затем уже поговорили один на один. Опубликованные Кремлем фотографии и видео не оставляли сомнений — Путин и глава госбанка сидели в кабинете, очень похожем на подмосковный (см. фото).

Через несколько дней, 2 ноября, Путин из того же кабинета общался по видеосвязи со школьниками. И вновь на kremlin.ru стояла не вызывающая сомнений отметка — Московская область, Ново-Огарево. Это странно потому, что обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи, рассказал ”Проекту” знакомый одного из них. И как раз оттуда же на следующий день и вылетел президентский самолет в Петербург.

"Проект" утверждает, что на самом деле Путин находится на черноморском побережье как минимум с конца лета, но об этом не хотел сообщать — все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом. В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней, рассказывают два собеседника, знакомых с графиком главы государства, и топ-менеджер госкомпании.

Владимир Путин общается со школьниками Фото: "Проект"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы ”Проекта”.