"Признак слабости". ЕС выступил против возвращения России в G8 - Reuters

”Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости”, — заявил собеседник агентства. По его словам, причины исключения Москвы из остаются в силе.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным возвращение России в ”большую восьмерку”.

В марте 2014 года формат встреч в формате G8 был приостановлен в связи с ситуацией в Крыму. Участие России в саммите были остановлены ”до тех пор, пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение”.

С марта 2014 года саммит проходит в формате ”большой семерки”. В нем участвуют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.