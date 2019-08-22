"Признак слабости". ЕС выступил против возвращения России в G8 - Reuters
Евросоюз выступил против возвращения России в ”большую восьмерку”, пишет "Новая газета" со ссылкой на агентство Reuters.
Евросоюз выступил против возвращения России в ”большую восьмерку”, пишет "Новая газета" со ссылкой на агентство Reuters.
”Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости”, — заявил собеседник агентства. По его словам, причины исключения Москвы из остаются в силе.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным возвращение России в ”большую восьмерку”.
В марте 2014 года формат встреч в формате G8 был приостановлен в связи с ситуацией в Крыму. Участие России в саммите были остановлены ”до тех пор, пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение”.
С марта 2014 года саммит проходит в формате ”большой семерки”. В нем участвуют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.
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