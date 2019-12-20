20.12.2019, 09:30

Призер по стрельбе из карабина. Родители предполагаемого стрелка с Лубянки рассказали о сыне

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дополнено в 10:10
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Призер по стрельбе из карабина. Родители предполагаемого стрелка с Лубянки рассказали о сыне
Alexander Shcherbak/TASS

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.

По словам женщины, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях — все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было. В разное время Манюров увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет полюбил стрельбу. ”Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби”, — заявила она.

Долгое время Манюров работал в охранных предприятиях. Каждое утро он уходил из дома со словами: ”Мне на сопровождение”, — имея в виду работу. В день происшествия женщина позвонила коллеге по имени Павел, и тот рассказал, что Евгений давно уволился.

Также стало известно, что Манюров принимал таблетки от варикоза и для нормализации давления. ”Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек”, — заключила женщина.

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Уходя из дома, Евгений Манюров сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе, сообщалось ранее. Предполагаемый стрелок увлекался оружием и практической стрельбой. Недавно он занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, публиковавшего фотографии с места ликвидации мужчины на Лубянке, он был вооружен карабином ”Сайга”, а также имел при себе нож.

Газета.ру пишет, что отец названного стрелка, Фатих Манюров, прокомментировал инцидент. Об этом сообщает Telegram-канал ”112”.

Он отметил, что не общался с сыном в течение долгого времени из-за развода с женой.

Уточняется, что Манюров также назвал сына ”угрюмым”. По его словам, сын работал в посольстве ОАЭ. В какой то момент отец начал замечать у него восточный акцент. Кроме того, предполагаемый стрелок сказал отцу, что мечтает стать мастером по стрельбе.

О стрельбе он узнал после звонка жены, сын, по словам матери, на соревнования по стрельбе. Манюров во время обысков находился в шоковом состоянии и выразил мнение, что сын был ”зомбирован” кем-то.

Хронологию событий читайте здесь.

По предварительным данным, во время атаки у здания ФСБ на Лубянке Манюров был вооружен карабином ”Сайга” и ножом. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России. По данным газеты ”Коммерсантъ”, на месте стрельбы силовики нашли самодельное взрывное устройство (СВУ).

В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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