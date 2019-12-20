Призер по стрельбе из карабина. Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

По словам женщины, ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях — все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было. В разное время Манюров увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет полюбил стрельбу. ”Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби”, — заявила она.

Долгое время Манюров работал в охранных предприятиях. Каждое утро он уходил из дома со словами: ”Мне на сопровождение”, — имея в виду работу. В день происшествия женщина позвонила коллеге по имени Павел, и тот рассказал, что Евгений давно уволился.

Также стало известно, что Манюров принимал таблетки от варикоза и для нормализации давления. ”Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек”, — заключила женщина.

Уходя из дома, Евгений Манюров сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе, сообщалось ранее. Предполагаемый стрелок увлекался оружием и практической стрельбой. Недавно он занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, публиковавшего фотографии с места ликвидации мужчины на Лубянке, он был вооружен карабином ”Сайга”, а также имел при себе нож.

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