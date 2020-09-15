"Привет, это Навальный". Первое фото оппозиционера из немецкой больницы

Политик Алексей Навальный опубликовал фотографию из больницы "Шарите", где его лечат после отправления в России.
"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", — написал Навальный.
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