15.09.2020, 13:23

"Привет, это Навальный". Первое фото оппозиционера из немецкой больницы

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"Привет, это Навальный". Первое фото оппозиционера из немецкой больницы
Instagram @navalny

Политик Алексей Навальный опубликовал фотографию из больницы "Шарите", где его лечат после отправления в России.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", — написал Навальный.

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